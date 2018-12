Hombre vuelca en el bulevar Colosio

Pese a lo aparatoso del percance, el conductor no resultó con lesiones graves.

NUEVO LAREDO, TAM.- Con lesiones que no ameritaron su traslado a un hospital resultó el conductor de una camioneta, luego de volcarse en el bulevar Luis Donaldo Colosio.

Cesar Daniel, de 30 años, residente en el fraccionamiento Colinas del Sur, fue evaluado por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, que lo atendieron, sin que fueron necesario ser llevado a un nosocomio.

A bordo de una camioneta Nissan Murano modelo 2006, sin placas, pero de procedencia norteamericana, Cesar Daniel circulaba de sur a norte por el bulevar Colosio.

Al llegar a la curva, localizada frente al Centro Cultural Nuevo Laredo, la camioneta Murano se sale de los carriles centrales, cayendo por un declive, hacia un carril lateral.

El vehículo chocó contra un señalamiento vial y luego contra la tapa de concreto de un desagüe, para luego volcarse sobre su costado derecho y pegarle a un arbotante.

“Venía por el Colosio y el conductor de un vehículo me rebasó y se incorporó a mi carril, para no chocar contra él, perdió el control y me volqué”, fue lo declarado por Cesar Daniel a elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal.