Hombre intenta lanzarse de un tanque elevado

NUEVO LAREDO, TAM. [LIDER INFORMATIVO].- Un hombre deprimido y probablemente bajo los efectos de alguna droga, se subió al tanque elevado, localizado frente a Presidencia Municipal y trato de suicidarse.

Ricardo Reséndiz Bernal, 36 años, apodado “El Chilango”, fue convencido por personal de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, para que no se arrojara al vacío.

El hombre, que trabaja como lavacarros en la cuadra 31 de la calle Maclovio Herrera, aseguro ante personal de Protección Civil y Bomberos, que estaba deprimido porque lo acusan de robo.

“Ellos, dicen que yo siempre robo, que me van a mandar a prisión, pero yo no tengo nada que ver, yo nadamas me dedico a lavar carros y a cuidarlos”, dijo Ricardo “El Chilango”.