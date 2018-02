Hombre finge ser su hija de 11 años en WhatsApp para atrapar a acosador

CIUDAD DE MÉXICO.-Un hombre de 29 años intentó tener un encuentro con una menor de 11 años de edad en Buenos Aires, Argentina, pero el padre de la niña lo descubrió y se hizo pasar por ella para desenmascarar al acosador.

Germán Acosta hostigaba a la menor por medio de WhatsApp, a donde le enviaba mensajes y fotos con contenido sexual, además le pedía a la niña que también le enviara.

El padre de la menor, Walter Rodríguez, se hizo pasar por ella en WhatsApp hasta que el sujeto propuso encontrarse en persona en el barrio de Villa Crespo.

“Primero me dijo que vaya a su casa y me pasó la dirección, después que a su casa no podíamos ir porque estaba su mamá y que nos veamos en la esquina de la concesionaria de autos”, explicó el padre.

Tras acordar la cita, Rodríguez esperó por 20 minutos al sujeto y al identificarlo lo golpeó y posteriormente llamó a la policía. “Esta gente no se arrepiente, ahora me enteré por vecinos de la cuadra de él de otros casos”, agregó el padre de familia.

Detalló que pese a presentar las capturas de pantalla de las conversaciones, el acosador está libre. “No entiendo por qué lo dejaron suelto, una persona así no se merece estar suelto. Quiero que lo encuentren, porque sé que está suelto”, dijo.