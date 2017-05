Hombre en la trampa: ¡Huye!

CIUDAD DE MÉXICO.- Es notable el fenómeno de popularidad que ha resultado ser el debut como director del comediante Jordan Peele. Desde su estreno en Estados Unidos Get Out! (estrenada en México con el título de ¡Huye!) ha recaudado 230 millones en taquilla, con un presupuesto de 4 millones y ostenta un sólido 100% en el acumulador de reseñas Rotten Tomatoes. Esto no sólo ha devuelto un poco de fe en el cine independiente (y aunque aquí la distribuye Universal Pictures, la película se hizo completamente a lo indie), sino que también demuestra que el género del terror no necesita de los estereotipos habituales —remakes de clásicos de antaño, tramas de niños poseídos, psycho killers, apocalipsis zombis, etc.— para sobrevivir con buena salud, más aún cuando se le mezcla, como en este caso, con la sátira social.

Esto es algo que hace cincuenta años Roman Polanski puso en práctica con su espléndida e infravalorada Cul-de-sac (1966), que era por turnos una comedia de humor negro y absurdista, con claros elementos de suspenso y violencia, o bien, lo que el cineasta británico Bryan Forbes convirtió en un clásico de culto en The Stepford Wives (1975), basada en una ácida y macabra novela de Ira Levin, donde la supresión del movimiento feminista en un poblado balanceaba su perversidad de trama con un agudo sentido de la ironía; siguiendo parcialmente la pauta de éstas y otras cintas similares, pero con una idiosincracia propia, Peele salpica de surrealismo y malicia una trama que parece arrancada de la realidad, más si se toma en consideración el clima político actual en los Estados Unidos y las recientes polémicas raciales.

El protagonista de Get Out! es Chris Washington (Daniel Kaluuya), un fotógrafo negro liberal que tiene una relación sentimental interracial con la muy guapa Rose Armitage (Allison Williams, Marnie de Girls) y emprenden juntos un viaje para visitar por primera vez a los padres de ella, Dean y Missy (un neurocirujano y una psicóloga, interpretados por Bradley Whitford y una sensacional Catherine Keener) que ofrecen una reunión en su casa de campo por el fin de semana. Aunada a la aprensión de conocer a sus suegros por primera vez, Chris tiene una ansiedad subconsciente derivada de diversos traumas de la infancia y algunos complejos personales. Lo que le ocurrirá durante esta visita lo llevará a vivir una auténtica pesadilla al revelarse gradualmente algunos secretos y manipulaciones malévolas de sus anfitriones.

Contar más detalles sería una atrocidad, es mejor dejar que los espectadores se dejen llevar por el ritmo impecable y la inteligencia en el guión, que entreteje con astucia el suspenso, la sátira del racismo rampante en Estados Unidos, así como del liberalismo “buena onda” —la película no deja títere con cabeza—. Las actuaciones de todos los miembros del elenco (el matrimonio Armitage) hacen verosímil la trama, que en su estructura narrativa juega con las emociones del espectador. Si la película se siente como de otro tiempo, es propuesta de Peele, quien es admirador de los thrillers paranoides de décadas pasadas, y sabe imbuir su influencia en su filme, realizado con esmero. Aunque no está exenta de excesos innecesarios y algunos baches, la película es inquietante y perturbadora y cumple a la perfección con su cometido, dejándonos algunas risas nerviosas y una sensación de desazón tan efectiva que la vuelve memorable.

Fuente: Sopitas