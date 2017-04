Hombre casado inventó secuestro de aviones para no viajar con su novia

MUMBAY.– El amor puede ser complicado. Especialmente si eres un hombre casado, con un hijo, y además te conseguiste una novia por internet que quiere irse de vacaciones.

La Policía de la ciudadde Hyderabad, al sur de India, arrestó este jueves a Motaparthi Vamshi Krishna, de 32 años, porque supuestamente envió un correo electrónico que informaba sobre un falso complot para secuestrar aviones.

Según el comunicado de las autoridades, en el mensaje, Krishna aseguraba ser una mujer que había oído por accidente a seis hombres conspirando sobre cómo iban a tomar control de aviones en las ciudades de Hyderabad, Chennai y Mumbai el domingo pasado. El correo electrónico fue enviado el sábado a la Policía de Mumbai.

Los oficiales de esa dependencia alertaron entonces a las agencias de seguridad, lo que resultó en un refuerzo de la seguridad en los aeropuertos afectados.

Por su parte, los investigadores pudieron rastrear la dirección IP de la que fue enviado el correo electrónico hasta un café internet llamado E Netzone en Hyderabad y, luego, disminuir los sospechosos a sólo ocho personas.

Después de observar las imágenes del circuito cerrado de televisión, las autoridades dieron con Krishna.

La novia problemática

Según la Policía, Krishna confesó su responsabilidad durante el interrogatorio. El hombre les explicó a los oficiales que tenía una novia por internet en Chennai. La mujer, continuó el sospechoso, quería llevar su relación al siguiente nivel y le propuso un viaje a Mumbai y Goa.

El problema, sin embargo, era que él no tenía el dinero suficiente y a pesar de habérselo mencionado ella realmente quería ir.

Así que a Krishna, un agente de viajes, se le ocurrió un gran plan. Decidió crear boletos falsos de Chennai a Mumbai para su novia.

Después de enviárselo, inventó una cuenta de correo electrónico y mandó el mensaje fraudulento a la Policía.

En el email podía leerse: “Hola, señor. Soy una mujer. Estoy haciendo este correo desde Hyderabad porque no quiero revelar mis detalles porque soy una mujer y tengo miedo de alguno asuntos. Le escribo esto porque ayer en la tarde, cerca de las 2 p.m., mientras estaba almorzando aquí había 6 hombres hablando, esos hombres son musulmanes, y estaban hablando sobre el secuestro de unos aviones mañana en los aeropuertos de Hyderabad, Chennai y Mumbai. Ellos estaban hablando muy despacio pero desafortunadamente pude oír algo sobre esto, estaban diciendo que eran 23 personas que debían dividirse desde aquí y abordar los vuelos a las 3 ciudades y secuestrarlos todos al mismo tiempo. Hablaron de otras cosas pero no pude oír, solo estas pocas frases. No sé si estoy haciendo lo correcto o no y si es verdad o no, pero yo lo oí, así que amablemente investigue esto y yo lo informé como un deber y una ciudadana de India, así que por favor no me meta en problemas”.

Enfrentando las consecuencias

Durante una conferencia de prensa, B. Limba Reddy, la comisionada adjunta del Grupo de Trabajo de la Policía de Hyderabad que dirigió la investigación sostuvo: “Él no tenía el dinero, pero si llegaba a cancelar (los planes de viaje), eso habría sido un golpe para su orgullo y su relación con la mujer habría terminado. Así que su pensamiento fue que si el vuelo era cancelado por culpa del aeropuerto, no sería su responsabilidad”.

Reddy también le reveló a CNN que Krishna está casado y tiene un hijo. Y añadió que es activo en redes sociales.

El hombre fue arrestado por cuatro delitos, incluidos suplantación de identidad y proporcionar información falsa.

Los cargos podrían resultar en cinco años de prisión y una multa de 150 dólares.

Fuente: CNN