Hombre armado se atrinchera en aeropuerto de Orlando

ORLANDO,FLORIDA .- Las autoridades respondieron a un reporte sobre un hombre armado en el área de renta de autos del Aeropuerto Internacional de Orlando, informó este martes una vocera de la terminal aérea.

Agentes de la policía llegaron al lugar, declaró la portavoz Carolyn Fennell al periódico Orlando Sentinel. El área fue acordonada y el impacto en las operaciones fue mínimo, tuiteó personal del aeropuerto.

A principios del año, un hombre de Alaska mató a cinco personas dentro de un área para recoger equipaje en el Aeropuerto Internacional Fort Lauderdale-Hollywood, informaron las autoridades.

La policía de Orlando informó que un negociador logró que el hombre quedara bajo control.

UPDATE: Armed suspect is contained but not in custody. Suspect is speaking with a crisis negotiator. Please report only confirmed info.

— Orlando Police (@OrlandoPolice) May 31, 2017