Hombre afirma que mantuvo relación sexual con Kevin Spacey a los 14 años

E.U.-Un hombre de mediana edad residente en la costa este de EU aseguró hoy, en declaraciones a la publicación digital Vulture, que mantuvo relaciones sexuales con Kevin Spacey a los 14 años.

Según su testimonio, la relación con Spacey comenzó cuando el actor tenía 24 años y acabó en lo que describe como “un intento de violación”.

El hombre asegura que ha decidido hacer pública su denuncia gracias al arrojo mostrado por el actor Anthony Rapp, que el domingo relató un supuesto episodio de acoso sexual por parte de Spacey.

Aquel incidente supuestamente tuvo lugar en 1986, cuando Rapp tenía 14 años, una denuncia que llevó a Spacey a afirmar que no recordaba ese episodio, pero que si realmente tuvo lugar, le debía “la más sincera disculpa”.

“Honestamente, no recuerdo el encuentro, hubiera sido hace más de 30 años. Pero si me comporté como él describe, le debo la más sincera disculpa por lo que habría sido un comportamiento ebrio profundamente inapropiado”, valoró Spacey en un comunicado publicado en su perfil de Twitter.

Desde entonces, otras personas han acusado a Spacey de actos similares, a los que se suma este nuevo testimonio.

“He arrastrado un nivel de culpa toda mi vida sabiendo que estas personas repiten sus comportamientos. No paran. No se trata de una sola vez (…). Sabiendo que continuó actuando así, me hizo avergonzarme”, relató el hombre a la web.

En su caso, prefiere mantener el anonimato porque, sostiene, no quiere ser recordado por este suceso ni ser devorado por los medios de comunicación.

“He trabajado muy duro para tener una buena vida y sentirme seguro, y no voy a dejar todo eso por él”, declaró. “No quiero que me encuentre”, añadió.

Ambos se conocieron en 1981, cuando Spacey ejercía como profesor en una escuela de interpretación en Westchester County y el hombre era un estudiante de 12 años. Volvieron a coincidir en 1983, y entonces Spacey le dio su número de teléfono.

“Comenzamos una relación sexual en su apartamento en el Upper West Side (Nueva York), en la primera vez que acudí. Consistía básicamente en que le penetrara”, indicó el hombre, que volvió a reunirse con Spacey “tres o cuatro veces más”.

“Nos decíamos que nos queríamos. Y él me decía que había productores que estaban muy interesados en mí como actor y que me iba a conseguir audiciones (…). No me había visto actuar desde que yo tenía 12 años”, declaró.

En las siguientes veces que se vieron, Spacey le dijo que prefería ser él quien llevara a cabo la penetración, pero el hombre se resistió.

“Me empujó fuerte, me cogió y empezó a restregarse contra mi trasero. Me dolía muchísimo. Le dije que no repetidamente. Por suerte yo era fuerte y logré quitármelo de encima. Me deshice de él y me fui corriendo mientras lloraba”, sostuvo.

El abogado de Spacey ha negado esta acusación por completo.

Mientras tanto, su representante señaló este miércoles que Spacey “se está tomando el tiempo necesario para buscar evaluación y tratamiento”, una afirmación que deja en tela de juicio su participación en la sexta y última temporada de “House of Cards”.