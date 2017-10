Hijo de Karla Luna se despide con emotivo mensaje de ella

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras la muerte de la comediante y presentadora Karla Luna hace unas semanas, su hijo mayor Rubén Luna utilizó sus redes sociales para despedirse y enviarle un emotivo mensaje.

En uno de los dos post de su cuenta de Instagram, el joven mostró una fotografía donde aparece abrazado con su mamá:

Como quisiera decirte un poema, pero ya te fuiste. Escribí algo en estos días tristes donde la soledad se convierte en tu mejor compañía.

Madre mía pasan los días y aún no puedo asimilar esta triste situación por la cual estoy pasando. Dejaste un hueco muy grande que nada ni nadie llenara. Es algo con lo cual tendré que aprender a vivir y al igual que tu sonreír aunque por dentro sea muy diferente.

Conservo en mi mente miles de recuerdos, buenos y malos. Me queda claro que siempre diste todo por nosotros y que a lo malo siempre le veías algo bueno que nadie mas veía, por tu manera optimista de ver la vida, por más mala que fuera la situación nunca te acobardaste ni cediste. el doctor dijo que era una manchita me intento convencer, resulta que esa manchita era cancer y ya no había mucho qué hacer.

Rubén escribió sobre lo fuerte que fue la lucha de su madre contra el cáncer, diciendo que la guerrera (Karla Luna) estaba herida de muerte. Dio a conocer que el doctor que la atendía les hizo saber que le quedaba poco tiempo y que sólo un milagro la salvaría.