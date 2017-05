Herrera cumple con Xolos y luego…

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante la salida de Ricardo La Volpe de la dirección técnica del América, Miguel Herrera revela que ya hubo contacto entre las directivas de Xolos de Tijuana y las Águilas, para hablar de su posible vuelta a Coapa.

“Lo he dicho antes y lo reitero ahora, no sé nada… Sólo que hubo un contacto y ya. Le prometí a Jorgealberto Hank (presidente de Tijuana) no hablar de nada, no comprometerme en nada y pensar sólo en los Xolos y en la Liguilla”.

Entendió que la salida de La Volpe de las Águilas, “es algo que se puede dar en todos los equipos, en América la diferencia es que la presión es fuerte, que si no se consiguen los objetivos se comienzan a tomar determinaciones. Lo siento por Ricardo, lo tenían en la bolsa pero así es el futbol, y hay que seguir adelante”.

Sobre La Liguilla, el “Piojo” dijo estar consciente de que muchos los podrán como los grandes favoritos por ser líderes, “pero para eso hay que demostrarlo en la cancha. El liderato ahora no te da nada y Morelia es un rival de gran nivel, que hizo un buen torneo, los respetamos mucho”.