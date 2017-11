Héroe anónimo confrontó al atacante de iglesia en Texas

SAN ANTONIO, TX.- Un hombre, que desea permanecer en el anonimato, se convirtió en héroe este domingo al confrontar a balazos a Devin Patrick Kelley, el pistolero que mató a 26 personas en la Primera Iglesia Bautista de la comunidad de Sutherland Springs, al sureste de San Antonio, de acuerdo con varios testigos.

Kevin Jordan, quien vive a un lado de la iglesia, narró a la estación de televisión KENS-TV de San Antonio, que estaba afuera de su casa cambiando el aceite de su automóvil cuando Kelley comenzó su asalto mortal.

Jordan dijo que su vecino, a quien describió como un hombre que haría cualquier cosa por cualquier persona, corrió con un arma y luego disparó al sospechoso mientras se ocultaba detrás de un automóvil.

“Si no fuera por él, el tipo no se habría detenido”, dijo Jordan a KENS-TV. Explicó que su vecino también disparó a la cabina del vehículo del sospechoso mientras se alejaba a toda velocidad.

Freeman Martin, director de los Rangers, la policía elite del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS), confirmó en rueda de prensa la noche del domingo que un residente de Sutherland Springs, confrontó con su rifle al sospechoso.

Otro residente, Johnnie Langendorff, conducía su camioneta cerca de la Primera Iglesia Bautista, la mañana del domingo, cuando vio a los dos hombres disparándose el uno al otro.

“Era un miembro de la comunidad y vino a mi vehículo con su arma”, dijo Langendorff sobre el héroe anónimo que había confrontado al atacante. “Explicó muy rápido lo que sucedió. Se subió al automóvil y supe entonces que había que seguirlo”.

Langerdorff relató que con la adrenalina en su cuerpo, condujo su vehículo a alta velocidad a través del tráfico mientras trataba de alcanzar el automóvil del pistolero que huía.

El velocímetro alcanzó los 150 kilómetros por hora mientras, Langerdorff conducía con una mano y con la otra sostenía el teléfono celular con el que hablaba con la policía.

“Estuve hablando por teléfono todo el tiempo”, dijo. “Les di la dirección a la que íbamos, en qué camino y todo, y que el vehículo estaba a la vista y que me estaba acercando cada vez más a él”.

El vehículo de Kelley, sin embargo, se salió de la carretera y cayo en una zanja a unos 18 kilómetros al norte de Sutherland Springs. Langerdorff dijo que estacionó luego su camioneta a unos metros del otro vehículo.

“El caballero que estaba conmigo salió, apoyo su rifle en el cofre de la camioneta y apunto hacia el sospechoso, diciéndole que saliera. No hubo movimiento, no hubo nada de eso. Solo sé que sus luces de freno estaban funcionando de vez en cuando, por lo que podría haber estado inconsciente por el accidente o algo así, no estoy seguro “, dijo, Langerdorff.