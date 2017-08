‘Hermoso’ triunfo del América 3-2 sobre Lobos BUAP

PUEBLA.- Lobos pese a tener un hombre de más no pudo remontar el marcador y cayó 2-3 contra América. Los goles de las Águilas fueron obra de William Da Silva, Darwin Quintero y Oribe Peralta; mientras que por la jauría anotó Julián Quiñones en dos ocasiones.

La cancha del Olímpico universitario de la BUAP fue testigo de un gran partido, que no pudo llegar a millones de hogares ya que no fue transmitido. El juego no defraudó desde el silbatazo inicial, pues ambos equipos salieron a imponer su estilo de juego, aunque serían las Águilas, quienes se harían rápido del control del balón.

Ya con el dominio del esférico, la visita comenzó a tener jugadas de peligro sobre el arco de José Canales, quién detuvo todos los embates azulcremas.

Con el transcurrir de los minutos, Lobos emparejó las acciones y comenzó a tener mayor presencia en el área rival. Cuando parecía que el juego era parejo, William Da Silva conectó un potente disparo de derecha para poner el 1-0 a favor del América.

Pocos minutos habían transcurrido cuando una desconcentración de la saga defensiva de Lobos, dejó solo a Darwin Quintero para definir y colocar el 2-0.

La jauría reaccionaría rápido y de la mano de Julián Quiñones, los universitarios pondrían el 2-1, luego de que el colombiano conectó un potente cabezazo. Ya en la recta final del primer tiempo, Quiñones volvería a marcar gol por la vía penal para poner el 2-2.

Iniciando la parte complementaria, América sorprendió a los universitarios. Oribe Peralta remató de cabeza para sumar el tercer tanto de la tarde a favor de las águilas.

América se quedaría con un hombre menos tras la expulsión de Edson Álvarez por una fuerte barrida sobre Luis Advincula.

Lobos buscó remontar y aunque tuvo varias aproximaciones de peligro sobre la cabaña de Agustín Marchesin, las imprecisiones impidieron que cayera el gol de la igualdad.

