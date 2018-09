Henry Cavill no volverá a usar el traje de Superman

Parece que Warner Bros, no desea volver a prestarle el traje al británico luego de que rechazara realizar un cameo en Shazam

CIUDAD DE MÉXICO.- Admítelo, Henry Cavill le dio un nuevo giro a Superman cuando se puso el traje; no obstante, ese hombre guapo no volverá a encarnar al superhéroe.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, el actor británico no volverá a encarnar a Clark Kent, ¿la razón? Cuestión de agenda. Cavill no pudo hacer un cameo en ‘Shazam’ y esto le cerró las puertas en Warner Bros.

No obstante, esto aún no ha sido confirmado.

El británico ha dado vida al Hombre de Acero tres veces, en las películas “Man of Steel”, “Batman v. Superman: Dawn of Justice” y “Justice League”.

Pero calma, seguiremos disfrutando del espectacular físico y sobre todo TALENTO de Henry en pantalla. Recientemente se anunció su protagónico en la serie de Netflix, The Witcher.