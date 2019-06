Hello Kitty viste de rosa a Miniso

El 28 de junio podrás encontrar los artículos de Hello Kitty. [Miniso]

El 28 de junio podrás encontrar los artículos de Hello Kitty. [Miniso]

E.U.-Parece que Miniso quiere seguir en los corazones de los mexicanos con la incorporación de productos exclusivos de la máxima representante de lo kawaii, Hello Kitty.

Miniso x Hello Kitty llegará el 28 de junio a todas sus tiendas alrededor de la república, en dónde ofrecerá maquillaje con los tonos rosados icónicos de esta gatita, cosmetiqueras, llaveros, espejos, monederos, accesorios para celular y en otros.

¿Estás listo para conocer la nueva colección de #HelloKitty y sus amigos? Sigue pendiente para que seas parte de la invasión. #FromJapanToMexico #KonnichiwaHelloKitty pic.twitter.com/NEt5t5MMf5 — Miniso México (@MinisoMexico) June 25, 2019

Aguarden, porque Hello Kitty no estará sola en Miniso, ya que la acompañarán sus amigos Badtz Maru, Gudetama y Keroppi, lo que quiere decir que no sólo el color rosa resaltará en la tienda.

No es la primera vez que Miniso incorpora a nuestros personajes favoritos, hay que recordar que también estuvieron la Pantera Rosa, Hora de Aventura y los Moomin.

Ya pueden rompiendo el cochinito para llenarse de productos de Hello Kitty, pero si no es lo suyo prepárense porque pronto llegarán productos de Marvel a las tiendas de Miniso.