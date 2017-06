Hector Reynoso, a punto de volver a Chivas

GUADALAJARA.- Así como fue jugador por cerca de 12 años, Héctor Reynoso se acerca para volver a defender a sus Chivas, pero ahora en otra faceta.

El exjugador rojiblanco se encuentra cerca de regresar a la institución donde nació futbolísticamente hablando, pues está a la espera de recibir el sí para convertirse en entrenador de las Fuerzas Básicas del Rebaño.

“No hay nada oficial, sí ha habido acercamientos, todo mundo me ha visto ahí, pero no hay nada oficial. Estoy en contacto con Matías (Almeyda), Diego Martínez (coordinador de Fuerzas Básicas) y la de desarrollo humano, y están por decidir, no me han dicho nada”, expresó.