Hay quienes no logran apreciar los avances del país, dice Peña Nieto

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Enrique Peña Nieto realizó una enérgica defensa de los avances alcanzados por el país en su administración y, tras reconocer que aún falta mucho por hacer, demandó no poner todo en la canasta de que todo está mal y reconocer lo avanzado.

En el marco del Día del Politécnico –donde entregó la Presea Lázaro Cárdenas a 17 distinguidos integrantes de la comunidad del IPN-, sostuvo que “hay quienes quieren ver el vaso medio vacío” y hay quienes no logran apreciar los avances del país.

En el Salón Adolfo López Mateos de la residencia oficial de Los Pinos, el mandatario señaló: “déjenme defender, y creo que es legítimo hacerlo, lo que se ha logrado avanzar en estos poco más de cinco años que va de esta administración”.

Subrayó que siempre ha reconocido los esfuerzos de las anteriores generaciones, de los gobiernos que antecedieron al suyo, “porque un país no se construye en seis años, una nación no se modela en una sola administración.

Afirmó que hay indicadores que refieren con claridad lo que se ha hecho y logrado avanzar, especialmente a partir de sentar bases –a través de las reformas estructurales- para romper barreras que estaban frenando al país en su desarrollo.

Indicó que en México podrán no apreciarse los cambios estructurales que ha logrado el país pero que el mundo los reconoce y por eso el mundo decide invertir en territorio nacional, puso por ejemplo los sectores energético, donde hay una inversión comprometida por 200 mil millones de dólares, y en telecomunicaciones donde se han logrado reducir costos de telefonía e internet.

Atajó: “por eso, cuando dicen, qué mal estamos, o algunos refieren qué mal está nuestro país, ha sido una tragedia lo que a México le ha ocurrido, pues francamente es no querer ver o no reconocer lo que sí hemos logrado y los avances que tenemos.

Dijo que esto significa que hay 3.6 millones de personas que hoy tienen prestaciones, que cuentan con seguridad social y acceso al crédito, que están en la economía formal; “si eso es estar mal pues es no reconocer este avance.

Asentó que en el balance el país tendrá un crecimiento acumulado superior a 13%, sin dejar de crecer un solo trimestre -lo que no ocurría desde hace 40 años-, con lo que México estará creciendo poco más de lo que creció en los dos sexenios anteriores juntos.

“Hemos tenido la inflación más baja de los últimos 48 años en promedio y sigue bajando, pero en promedio la inflación ha sido de 4%, y aquí están generaciones, directores, ex directores que recuerdan los años 70, 80, 90 con inflaciones de más de 80% al año, el promedio de la inflación es de 4%, qué mal hemos estado… qué tan mal estamos que hemos tenido la inflación más baja, cuando menos se han incrementado los precios”, subrayó.

Cuestionó “qué tan mal estamos” que, afirmó, este ha sido el gobierno de la Inversión Extranjera Directa que hoy dijo alcanza 50% más de la registrada en la pasada administración. Dijo que en los 80 llegaban menos de 2 mil millones de dólares, que en los 90 eran menos de 10 mil millones de dólares, que al principio del siglo se tenían anualmente 15 mil millones de dólares al año.

Indicó que de enero a marzo la IED rebasó los 9 mil 500 millones de dólares con lo que se tiene un acumulado de 182 mil millones de dólares de Inversión Extranjera Directa. “Qué tan mal estamos” dijo que el país paso del lugar 15 al sexto destino turístico más importante del año.

“Qué tan mal estamos que pasamos hoy a ser un país superavitario en el sector agroalimentario, hoy exportamos más alimentos al mundo de los que tenemos que importar y así podría continuar citando un gran número de logros y avances, y por supuesto que no habrá un foro en el que no hable y no signifique lo que sí se ha logrado obtener”.