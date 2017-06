Hay hombres que sufren maltrato de sus mujeres

NUEVO LAREDO, TAM.- Los hombres también son víctimas de maltrato, pero debido a que son considerados el sexo fuerte no presentan la denuncia correspondiente, aseguró Sergio Octavio García Garza, procurador de la defensa del menor, la mujer, la familia y asuntos jurídicos del Sistema DIF municipal.

El funcionario destacó que en lo que va del año no se han presentado denuncias de este tipo por parte de los varones.

“Hay hombres maltratados que no denuncian abuso por parte de sus parejas, debido al machismo que existe en la ciudad, es muy común que personas lesionadas por sus parejas siendo mayor de edad pues no denuncian, debido a que el hombre demuestra esa valentía y no le gusta de alguna manera mostrar debilidad aparentemente”, dijo.