Sismo dejó 504 casas con daños en 3 estados: Reporta Segob

CIUDAD DE MÉXICO.- El estado que registró más afectaciones fue Guerrero, con 300 viviendas dañadas por el sismo del viernes. Solo hubo dos personas lesionadas

El Comité Nacional de Emergencias levantó su sesión a las 12:30 horas de este sábado al verificar que son menores los daños registrados por el sismo de 7.2 grados del viernes, pero las dependencias del Gobierno Federal continuarán los trabajos de atención a la población afectada.

La Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación (Segob) recordo que dicha sesión se llevó a cabo por instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto y del titular de esa dependencia, Alfonso Navarrete Prida.

Mediante un comunicado el Gobierno Federal expuso que hasta las 12:00 horas del sábado el Servicio Sismológico Nacional había registrado 686 réplicas, siendo la de mayor magnitud de 5.9.

A su vez la Secretaría de Salud no reportaba pérdidas humanas en ninguno de los estados afectados, sólo dos personas lesionadas con fracturas, lo cual no pone en riesgo su vida, atendidas en el municipio Pinotepa Nacional, Oaxaca.

No obstante se registraban 200 viviendas con daños menores, principalmente en los municipios Santiago Jamiltepec, Pinotepa Nacional, Pinotepa de Don Luis, Santa María Zacatepec y Tutultepec de Melchor Ocampo, así como en la Presidencia Municipal y la iglesia de Santiago Jamiltepec.

Mientras tanto, en la zona de la Costa Chica del estado de Guerrero, se reportaron daños en 300 viviendas. Las afectaciones incluyen fisura de muros y techos colapsados. Finalmente, 4 casas resultaron afectadas en el estado de Chiapas.

Por su parte la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportó un millón 333 mil usuarios afectados, pero se había restablecido el servicio en un 99 por ciento.

Además la Coordinación Nacional de Protección Civil hizo diversas recomendaciones a la población, entre ellas revisar las condiciones de la vivienda o el edificio, no permanecer dentro si presenta daños considerables y en caso de ello repórtalo a las autoridades correspondientes.

Señaló además el teléfono 56-45-22-66 habilitado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para reportar casos en los que se haya pedido a empleados acudir con normalidad a pesar de que el lugar de trabajo no sea seguro.

Otras sugerencias son evitar salir si no es necesario si la vivienda no presenta daños estructurales, mantener libre el paso a los vehículos de emergencia, no transitar por calles donde se encuentren estructuras con daños y no obstruir en los trabajos de búsqueda, rescate y limpieza de escombros.

Recordó asimismo mantener lista y a la mano la mochila de emergencia, implementar un Plan Familiar de Protección Civil, evitar propagar rumores en redes sociales y en la comunidad, y no difundir información sin verificar su autenticidad.