‘Harvey’ se fortalece, ya es categoría 3

TEXAS.- El Centro Nacional de Huracanes informó que “Harvey” se convierte en huracán de categoría 3, con vientos de 195 kilómetros por hora.

‘Harvey’ se convierte en categoría 3″, reseñó el último comunicado del centro e informa que el fenómeno se mueve con vientos sostenidos de 95 kilómetros por hora.

El fenómeno continúa su camino por el Golfo de México y se va acercando a las costas de Texas donde se espera que llegue en la madrugada, según el medio Univision.

El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, advirtió que el estado sureño sufrirá inundaciones históricas con la llegada del ciclón.

(‘Harvey’) va a ocasionar inundaciones históricas en múltiples lugares”, apuntó el mandatario en una rueda de prensa, al pedirle a la población que se prepare para lo que catalogó como un desastre muy grande.

Abbott solicitó también en una carta dirigida este viernes al presidente Donald Trump que declare el estado de desastre antes de la llegada del huracán para poder tener acceso a los fondos federales de emergencia.

Los elementos del sistema están comenzando a impactar la costa de Texas… Estamos viendo bandas de lluvia, el nivel del mar está comenzando a ascender en muchos casos. Va a ser una situación muy difícil”, dijo a su vez William Brock Long al canal MSNBC.

Él es el nominado por el magnate para dirigir la Agencia Federal de Atención de Emergencias.

#Harvey is now a category 3 #hurricane with 120-mph winds & a pressure of 943 mb (27.85″) See the latest advisory at https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/s0FrcURAsA

— NHC Atlantic Ops (@NHC_Atlantic) 25 de agosto de 2017