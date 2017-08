Harvey provocará afectaciones a Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que el fenómeno meteorológico Harvey en el Golfo de México es un huracán categoría 1, con vientos de hasta 129 kilómetros por hora.

La dependencia indicó que el sistema se ubicó frente a las costas de Texas, Estados Unidos de América, aproximadamente a 335 kilómetros (km) al este-sureste de Matamoros, Tamaulipas y 445 km al sureste de Corpus Christi Texas, presenta vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora (km/h), rachas de 165 km/h y se desplaza al noroeste a 17 km/h.

