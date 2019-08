Harry Styles no será parte de La Sirenita live-action

CIUDAD DE MÉXICO.- La tarde de ayer seguramente al acceder a tu cuenta de Twitter te diste cuenta que el nombre de Harry Styles era trending topic, para no quedarte con la duda investigaste a fondo descubriendo que el ex One Direction fue confirmado para encarnar al Príncipe Eric en la versión live-action de La Sirenita. Tu felicidad fue inmediata.

No obstante, las cosas han cambiado. El guapo cantante se está rehusando a ser el príncipe azul de Ariel, la hija menor de Tritón, según retrata el clásico de Disney. ¿Se te borró la sonrisa?

De acuerdo con The Wrap, el cantante y compositor británico rechazó formalmente ser parte de la nueva versión que llegará en forma de musical.

Al respecto, The DisInsider, el medio que dio la exclusiva, se disculpó por informar mal a sus seguidores argumentando haber confiado en una fuente equivocada.

Turns out our source on Harry Styles was WRONG, we apologize for misinforming you, and we will do better double confirm scoops and stories we receive.

We have been fortunate enough to get a lot of scoops correct. Sadly, this was not the case.

Once again we apologize

-Skyler

— The DisInsider (@TheDisInsider) August 13, 2019