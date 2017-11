Harry Dreyfus acusa a Spacey: “Cuando tenía 18 años, me manoseó”.

E.U.- Harry Dreyfuss, actor y escritor estadunidense e hijo del ganador del Oscar Richard Dreyfuss, aseguró hoy que Kevin Spacey lo “manoseó” en 2008, cuando tenía 18 años de edad.

En un artículo publicado en BuzzFeed News, Harry Dreyfuss narró su experiencia al lado del protagonista de House of Cards, quien ahora enfrenta acusaciones de acoso sexual de más de 10 hombres.

Sobre las declaraciones de Dreyfuss, el abogado de Spacey, Bryan Freedman, señaló: “Déjenme ser claro. El señor Spacey niega absolutamente las acusaciones”.

En su texto, Dreyfuss asegura que el incidente ocurrió en 2008, cuando su padre, Richard Dreyfuss, formó parte de la puesta en escena Complicit, que dirigió Kevin Spacey y que se presentó en el London’s Old Vic theater.

“Sucedió una noche, cuando los tres estábamos solos en el departamente de Kevin ensayando las líneas de mi padre. Mi padre no vio, y no le conté sobre el incidente durante muchos años”, escribe Harry en su artículo. “En cambio, pasé los siguientes nueve años contándole a la gente la historia en las fiestas para reír”.

Dreyffus subraya: “Kevin Spacey es un depredador sexual. Aún así, nunca pensé que hablar de ello seriamente fuera una opción”.

En su relato, el actor de ahora 27 años se describe que por entonces era un adolescente tímido, que admiraba a Spacey y que confundió algunos de sus avances como comportamiento amistosos. Según su versión, sólo sospechó de Spacey cuando éste se sentó junto a él y colocó su mano sobre su entrepierna, mientras los tres revisaban el guión.

“Me tomó tanto tiempo porque nunca se me ocurrió que Kevin estaría interesado en mí”, dice el actor. “Era un hombre adulto, mi héroe, el jefe de mi padre; ninguno de (esos atributos) eran categorías en mi radar para las interacciones sexuales”.

Además, señala el actor, “pensé que él no podía estar conmigo de esa manera delante de mi padre. Pero su mano se quedó allí”.

De acuerdo con el actor, hizo varios intentos para moverse a otro asiento y alejarse de Spacey, pero éste lo siguió.

“No pude procesar lo que estaba sucediendo: mi padre y yo fingíamos ser amantes en una obra de teatro, mientras Kevin Spacey intentaba seducirme y, en la vida real, en la vida real, era un virgen desventurado y heterosexual que quería convertirse en un actor famoso”, continúa en su artículo.

“No pensé que hubiera algo que pudiera hacer excepto alertar a mi padre sobre lo que estaba sucediendo. Pero no quería comenzar una disputa entre ellos. No quería que la obra se viera amenazada”, asegura.

“En el transcurso de unos 20 segundos, centímetro a centímetro, Kevin arrastró su mano desde mi muslo hacia mi entrepierna. Mi mente se quedó en blanco. De repente, él había completado su viaje y ahora me tenía por completo en la mano”, señala el actor, que además asegura que jamás le dio una señal a Spacey “de que me gustaría estar con él de esa manera”.

Dreyfuss concluye su columna diciendo que se sintió obligado a contar su experiencia con Spacey, gracias al valor de numerosos hombres y mujeres que ya han denunciado el abuso y acoso por parte de poderosas figuras de Hollywood.

“Ahora que he tenido nueve años para procesarlo, finalmente me queda claro cuán equivocada fue la conducta de Kevin”, señala. “En retrospectiva, lo que me repugna de Kevin fue lo seguro que se sentía. Sabía que podía acariciarme en una habitación con mi padre y que yo no diría una palabra. Sabía que no tendría las agallas. Y no lo hice”.

En medio del escándalo por las acusaciones de acoso contra Spacey, y luego de que miembros del staff de House of Cards también lo denunciaran, Netflix informó que el actor fue expulsado de la serie y que suspendió la producción de manera indefinida.

“Netflix no participará en ninguna producción adicional de House of Cards que incluya a Kevin Spacey. Continuaremos trabajando con MRC durante este tiempo de descanso para evaluar nuestro camino hacia adelante en lo que respecta a la serie”, dijo un representante de Netflix en un comunicado.

El teatro Old Vic de Londres también publicó una declaración sobre la ola de acusaciones: “Estamos profundamente consternados por las denuncias impuestas contra Kevin Spacey. El comportamiento inapropiado de cualquiera que trabaje en The Old Vic es completamente inaceptable. Nuestro objetivo es fomentar un entorno seguro y de apoyo sin prejuicios, acoso o intimidación de ningún tipo”.

Spacey ya es investigado por la policía de Londres debido a una denuncia de agresión sexual que data de 2008.