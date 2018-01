Haré lo que el gobernador indique: Cecilia del Alto

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Previo al destape de candidatos a los diferentes puestos de elección popular, para los comicios de este año en Tamaulipas, la Secretaria de Obras Públicas Cecilia del Alto López, dejó en claro que frente a cualquier posibilidad política, hará todo lo que el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, le indique.

“Pensé que me ibas a preguntar sobre la obra pública. Yo aquí sigo haciendo mi función y haré lo que el gobernador me indique y lo que me indica es que esté en la Secretaría de Obras Públicas y aquí estamos”, señaló.

La funcionaria estatal señaló lo anterior, luego de ser cuestionada en torno a alguna posibilidad de buscar una de las candidaturas por Acción Nacional o la coalición que éste forma con el Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano.

“Ya lo comenté, yo voy a hacer lo que el gobernador me indique”, precisó al dejar en claro la postura que asumirá en caso de que pueda ser requerida por su partido político.

Destacó que en cuanto a Obra Pública, que ya se tienen aprobados los proyectos de construcción de dos bases militares, una para el municipio de Padilla y otra más que se ubicaría en el municipio de Camargo.

Serán bases que incluso cuentan con dormitorios para los elementos que integren esos batallones, se tiene una estimación presupuestal del orden de los 45 millones de pesos en cada una de ellas, estableció.

Apuntó también que dentro de los proyectos de infraestructura que deben de arrancarse en este año, destaca la conversión de las instalaciones que ocupaba el penal de Andonegui, en Tampico, que se convertirá en el Museo del Niño, ello en apoyo a las políticas de reconstrucción del tejido social.

Además de esto también se impulsará la continuación de la construcción de la carretera Mante-Ocampo-Tula en donde el Gobierno de Tamaulipas, ha logrado atraer recursos con los cuales en este año, se deberá dar impulso a ese proyecto.

En todo ello se tienen que agregar obras como el dragado y habilitación del Puerto de Matamoros y la construcción de un recinto ferial en el municipio de Reynosa, apuntó.