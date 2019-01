Harán ‘saludables’ las cooperativas escolares

NUEVO LAREDO, TAM.- En este año se retomarán acciones más drásticas en cuanto a los alimentos que se venden en las cooperativas escolares por parte de Salud Municipal, ya que es preocupante que haya estudiantes con un cierto grado de sobrepeso u obesidad.

El doctor, Jaime Emilio Gutiérrez Serrano, director de Salud Municipal, mencionó que a través de escuelas “saludables” realizarán acciones encaminadas a exhortar y vigilar en las cooperativas que ofrezcan a los estudiantes alimentos sanos, además del retiro de vendedores ambulantes cercanos a las escuelas.

“Y tenemos que hacer detecciones de azúcar en los niños por medio de tirillas reactivas, y modificar las alimentaciones en las cooperativas, aumentar la actividad física para que estas sean escuelas saludables, y que tengan un soporte para poder que este programa de buenos resultados”, indicó.

Añadió que a nivel nacional donde Tamaulipas no es la excepción, el dato es que alrededor del 34 por ciento de los estudiantes tienen sobrepeso y obesidad, por lo que trabajarán no solamente en las escuelas, si no también en los hogares de cada estudiante con esta problemática.

El galeno aseguró que la obesidad viene desde la casa, por lo que esto es un programa multidiciplinario donde los padres de familia también tendrán que trabajar de menar conjunta, para tratar de contrarrestar la obesidad y el sobrepeso en los alumnos.

Destacó que el 34 por ciento de obesidad y sobrepeso es aplicable en Nuevo Laredo, donde el sobrepeso alcanza un 10 por ciento, el resto lo tiene la obesidad, tomando en cuanta que México tiene el primer lugar en obesidad, donde también 7 de cada 10 adultos la padecen.

Reveló que si bien es cierto, que estos programas ya los han implementado en las escuelas y que no han tenido los resultados satisfactorios, es porque no se a trabajado en los hogares con los padres de familia, ya que lo que afecta más al niño es lo que come y cena en casa, yo sobre todo lo que ingiere los fines de semana.