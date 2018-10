Hannah Montana llega Netflix y usuarios en redes sociales enloquecen

CIUDAD DE MÉXICO.- Netflix incluyó la serie Hannah Montana en su catálogo y los usuarios en redes sociales celebraron la inclusión de este contenido al servicio de streaming .

Los tuiteros volvieron a hacer tendencia hoy este programa de Disney Channel que estrenó en 2006 y que diera a conocer a la cantante Miley Cyrus.

AAAA me escuchan llorar? Pusieron Hannah Montana, Buena Suerte Charlie, Austin & Ally y Shake It Up. NETFLIX TE AMO SOS TODO LO QUE ESTA BIEN, M I I N F A N C I A entienden eso? Ahora me ponen los hechiceros y ya puedo morir feliz lpm pic.twitter.com/AYAFcSQSdZ

— Va a ser ley💚 (@nayfeminist) 15 de octubre de 2018