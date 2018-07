Hamilton triunfa en Alemania y retoma el liderato de la F1; ‘Checo’ Pérez terminó 7°

CIUDAD DE MÉXICO.- Se llevó a cabo el Gran Premio de Alemania donde el equipo Mercedes fue el gran ganador, pues el británico Lewis Hamilton se llevó el triunfo seguido de su compañero de equipo el finlandés Valteri Bottas; mientras que su compatriota Kimi Raikkonen (Ferrari) cerró el podio en la terca posición.

Este triunfo significo el 66° en la carrera del británico, quien así vuelve a retomar el liderato de la calificación de pilotos superando por 17 puntos al alemán Sebastian Vettel (Ferrari), quien tras ir ganando casi toda la carrera se vio obligado a abandonar en la vuelta 56.

DRIVER STANDINGS (After round 11 of 21)

Hamilton re-takes the lead

Ricciardo loses ground to his teammate

Hulkenberg solidifies his claim as best of the rest#GermanGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/5MRCBnSePD

— Formula 1 (@F1) July 22, 2018