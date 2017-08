Hallan los cuerpos de familia hispana desaparecida en Houston

TEXAS.- El alguacil del condado de Harris, cuya capital es Houston (Texas, EU), Ed González, informó del hallazgo de una furgoneta inundada con los cadáveres de seis miembros de una familia hispana, incluyendo cuatro menores, en un suburbio de la ciudad afectada por la tormenta tropical Harvey.

At the request of our news media partners and in the interest of transparency, sharing video clip of submerged van in Greens Bayou #Harveypic.twitter.com/o2TUocJDeQ

