Hallan extraña criatura en Texas luego del paso de ‘Harvey’

TEXAS.- “Irma” azotó Florida en Estados Unidos apenas días después de que el huracán “Harvey” provocara inundaciones sin precedentes en Texas, que causaron la muerte de cerca de 60 personas y generaron daños por unos 180 mil millones de dólares.

Pero “Harvey” no destrozos y miles de damnificados, sino también una extraña criatura en la playa de Texas.

El descubrimiento lo hizo Preeti Desai, que pertenece a la ONG National Audubon Society, cerca de una playa en Texas luego del paso del ciclón.

La mujer subió imágenes a su cuenta de Twitter para pedir ayuda a la comunidad científica para identificar a la criatura.

Okay, biology twitter, what the heck is this?? Found on a beach in Texas City, TX. #wildlifeid pic.twitter.com/9IUuuL65qh

— Preeti Desai (@preetalina) 6 de septiembre de 2017