Hallan el cuerpo sin vida de futbolista suiza de 24 años, Florijana Ismaili

La suiza Lia Walti, de la sección femenina del Arsenal Football Club de Londres y compañera del Young Boys, dijo: «Hasta el último momento, esperaba que ocurriera un milagro y deseé en mi corazón que todo hubiera sido solo un mal sueño».

«La noticia me afectó mucho y no se pueden encontrar las palabras adecuadas para un momento como este. Solo espero que Flori no sufriera».

Otra compañera de equipo, Lara Dickenmann, declaró: «Todos estamos muy tristes y conmocionados. Es inconcebible que Flori ya no esté con nosotros».

«Se apagó una estrella en el cielo. Estamos muy, muy tristes», dijo el suizo Vladimir Petkovic, seleccionador nacional masculino.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, también le rindió tributo a la futbolista diciendo: «Este es un momento extremadamente triste para toda la comunidad futbolística, especialmente ahora que nos reunimos en el Mundial femenino de fútbol».

FIFA President Gianni Infantino has expressed his deepest condolences at the passing of Swiss international Florijana Ismaili. «This is an extremely sad moment for all the football community, particularly at a time when we gather at the FIFA Women’s World Cup. 1/2 pic.twitter.com/LsZsGATrHU

— FIFA Media (@fifamedia) 2 de julio de 2019