Halladay tenía anfetaminas y morfina en su sitema: Autopsia

NEW PORT RICHEY.- Un reporte de autopsia reveló el viernes que el ex estelar lanzador Roy Halladay tenía rastros de anfetaminas, morfina y un fármaco contra el insomnio en su sistema al momento de morir en un accidente aéreo en Florida el año pasado.

De acuerdo con un reporte del The Tampa Bay Times, el reporte indica que el ex lanzador de los Azulejos de Toronto y los Filis de Filadelfia falleció de un traumatismo contundente y ahogamiento como factor contribuidor al momento de chocar en su avioneta particular en las costas del Golfo de México cerca del New Port Richey el pasado 7 de noviembre.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte no ha identificado la causa del accidente. Testigos indicaron que la avioneta ICON A5 de Halladay se elevó entre 90 y 150 metros (300 a 500 pies) antes de desplomarse en un ángulo de 45 grados hacia el mar.

El cuerpo del dos veces ganador del Cy Young fue recuperado en el lugar del accidente.