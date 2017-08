Hackers ya publicaron episodios robados de Game of Thrones

CIUDAD DE MÉXICO.-Como muchos de ustedes recordarán, un grupo de hackers extrajeron 1.5 TB de información de HBO el pasado 30 de julio; entre otras cosas, lograron obtener guiones y episodios completos de las series de la productora, una de las afectadas fue la popular serie Game of Thrones.

Hasta donde se sabía, tenían en su poder el guión del episodio número 4, Spoils of War; pero no sólo eso, se ha dado a conocer que los involucrados ya subieron el mencionado capítulo (así como el tercero) a diversos sitios para que la gente los pueda descargar.

Junto a estos, también se encuentran archivos de las series Ballers y Room 104, entre otras.

Sin bien eso es un problema a considerar; lo que más preocupa en este momento a HBO, es que en ese paquete de información se encuentren datos sensibles, como correos electrónicos, direcciones, teléfonos, información bancaria y demás de los trabajadores de la empresa, incluyendo los directivos.

#HBO hackers upload #GamesofThrones7 episodes & other data on their site | https://t.co/agU33zrKPQ #Hacking #HBOHack #Leaks pic.twitter.com/fve2g8G86J

— HackRead (@HackRead) 2 de agosto de 2017