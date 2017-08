Hackers de HBO exigen rescate millonario por material robado

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de que se reportaran robados más de 1.5T de datos de HBO la semana pasada, incluyendo el episodio cuatro de la séptima temporada de la popular serie Game of Thrones, parece que los responsables no han dado por terminado el ataque.

De acuerdo con The Hollywood Reporter los hackers filtraron a través de un link en línea, cientos de documentos internos; correos privados intercambiados por ejecutivos de la empresa, guiones y un resumen detallado del próximo episodio de Game of Thrones. THRreporta que recibió un correo con nueve archivos robados, supuestamente como evidencia de que la información está en manos de los responsables del ciberataque. Además de contraseñas de administradores de la red interna de la empresa, borradores de los guiones de varios episodios de Game of Thrones, correos de la Vice President for Film Programming de HBO y números de teléfono personales de algunos actores de Game of Thrones. La filtración también incluye un video de aproximadamente cinco minutos en donde exigen al CEO de HBO Richard Plepler dinero a cambio de los datos robados.

Engadget asegura que cuando los hackers robaron los datos la semana pasada, la empresa dijo a The Guardian que dudaba que haya sido comprometido su sistema entero de correos, en vez, HBO creía era una penetración parcial. Aún no se ha dado a conocer el contenido de los correos hackeados, y ciertamente tiene a la compañía en una situación difícil. Especialmente cuando recordamos el hackeo similar que sufrió Sony Pictures, y que terminó causando problemas importantes para el estudio.

El final del video pide que la recompensa se pague en bitcoins, por una cantidad de entre 6 y 7.5 millones de dólares.