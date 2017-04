Hacker cumple amenaza y difunde nuevos episodios de serie de Netflix

Incluyó un enlace a un servicio ilegal para compartir archivos de 10 episodios de la quinta temporada de la serie "Orange Is The New Black"

SAN FRANCISCO.— Un hacker aseguró haber cumplido con la amenaza de difundir por internet varios episodios de la próxima temporada de la exitosa serie de Netflix “Orange Is The New Black”.

El hacker, que usa el nombre de The Dark Overlord, anunció el hecho en Twitter el sábado por la mañana. El tuit incluyó un enlace a un servicio ilegal para compartir archivos en que aparentemente 10 episodios de la quinta temporada de la serie estuvieron disponibles para su descarga. The Associated Press no pudo confirmar la autenticidad de los archivos subidos.

El estreno oficial de nuevos episodios de “Orange” está programado para el 9 de junio. Las copias piratas de episodios de la serie podrían afectar el aumento de suscripciones a Netflix y el precio de las acciones de la compañía. Una portavoz de la empresa de transmisión de video por internet se negó a comentar el sábado sobre la difusión de los episodios.

Antes, Netflix señaló que un pequeño proveedor de producción que trabaja con varios estudios importantes de televisión había sufrido una violación a su sistema de seguridad. La compañía de Los Gatos, California, describió el asunto como una “situación activa” que está siendo investigada por el FBI y otras autoridades.

The Dark Overlord había estado solicitando que Netflix pagara una cantidad no especificada de dinero a cambio de no difundir los episodios prematuramente por internet. En un comunicado publicado en línea el sábado, el hacker señaló que la compañía no había respondido ante la petición de dinero.

“No tenía que suceder de esta manera, Netflix”, escribió el hacker. “Ustedes van a perder mucho más dinero en todo esto que lo que era nuestra modesta oferta”.

El hacker afirma haber robado otras series de Netflix y de otros estudios, entre ellos ABC, National Geographic y Fox. The Dark Overlord prometió difundir también otros títulos de esas otras cadenas a menos que le paguen las “modestas” cantidades.

Los rumores de una filtración masiva de películas de Hollywood y episodios de televisión han circulado por internet durante meses.