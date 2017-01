Hacienda retrasa beneficios a los empresarios gasolineros

NUEVO LAREDO, TAM.- La tardanza de Hacienda para publicar las reglas fiscales para dar beneficios a los empresarios gasolineros, sería el motivo para que algunos concesionarios optaran por no pagar el subsidio y así vender la Magna en 16.03 pesos.

Se esperaba que el viernes de la semana pasada el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicaría las reglas fiscales para responder a las peticiones de los empresarios del sector gasolinero, como por ejemplo, hacer efectiva la devolución en 13 días del subsidio de 3 pesos que pagan los gasolineros por cada litro de gasolina.

La diputada federal, Yahleel Abdala Carmona comentó hace una semana que el Secretario de Hacienda haría efectivos los beneficios, pero no han ocurrido, sin embargo, Abdala Carmona aclaró que el pago del subsidio es una decisión personal y libre de cada empresario gasolinero.

“¿Qué opino de la intención? Que sigue siendo optativo. El problema es que el Decreto es optativo, nada se les ha engañado en lo que se habló con los gasolineros. Lo que conseguimos hasta ahora se ha cumplido todo, los tiempos apenas van en forma. Obviamente entiendo que hay algunos gasolineros que ya no tienen para estar subsidiando, es una decisión de ellos libre, libre completamente”, agregó Abdala Carmona.

Desde la primera semana de enero, de las 57 estaciones que operan en la ciudad más de 30 no despachan combustibles porque sus dueños decidieron no pagar el subsidio que pide Hacienda y otros gasolineros cerraron porque ya no tienen combustible que vender, mientras que otras gasolineras operan pero sin ofrecer precio con subsidio.

El cierre de algunas gasolineras es porque el gobierno federal les dejó la responsabilidad de pagar subsidio a partir del 1 de enero, cuando se incrementaron los precios de las gasolinas como parte de un decreto publicado el 27 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación.