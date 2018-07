Hacienda: no hay complot contra Morena por fideicomiso

CIUDAD DE MÉXICO.-El secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, afirmó que no hay complot de la dependencia en contra de Morena y el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, por el tema de la multa por el fideicomiso para apoyar a los damnificados de los sismos de septiembre pasado.

Previo a participar en el V Encuentro Empresarial de la Alianza del Pacífico, el funcionario federal dijo que Hacienda no realiza investigaciones de carácter electoral.

“Yo no puedo hablar de esa investigación (la del fideicomiso) porque no la conozco, lo digo con toda claridad, la Secretaría de Hacienda no tiene que ver con eso, la Secretaría de Hacienda no hace investigaciones electorales”, subrayó.

Agregó que aunque el Instituto Nacional Electoral (INE) sí solicitó información a Hacienda, él no conoce el detalle del proceso que derivó en la sanción de 197 millones de pesos que impuso el órgano electoral al partido de AMLO.

“El INE nos hizo una solicitud de información de muchísimas cosas, una de las cuáles seguramente lo incluía. La Secretaría de Hacienda no tienen nada que ver con el tema de la presunta multa, yo no sé ni si quiera el estatus del INE”, indicó.

No obstante, dijo que el INE también solicitó información a otras dependencias para llegar a esa determinación.

Hace unos días el virtual presidente electo señaló que hubo un complot entre Hacienda y el INE que derivó en la multa se 197 millones de pesos para golpearlo mediáticamente.

El miércoles pasado el INE impuso una multa al partido Morena por 197 millones de pesos, por las irregularidades en la operación de un fideicomiso para apoyar a los damnificados de los sismos de septiembre de 2017.

Presupuesto 2019

Al respecto del presupuesto federal para el próximo año, dijo que ya se empezó a trabajar en el diseño del mismo para lo cual ya se reunió con quien ha sido nominado como el próximo secretario de Hacienda.

“Estamos empezando a trabajar con el presupuesto del próximo año, tuve una reunión informal con Carlos Urzúa, fue una reunión muy productiva empezando a ver unos de los lineamientos, y poco a poco esto se va ir acelerando”, indicó.

Fuente: Milenio