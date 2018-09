Hacen prueba ‘EDI Battell’ a bebés para detectar rezagos

“Pues no afectada, si no que tenga un rezago que se enfoque directamente la terapia para que este niño subsane su rezago, y no tenga ningún retraso a la hora de entrar a preescolar, esta prueba se les realiza a niños sanos menores de cinco años”, señaló Mario Riestra Ortiz Coordinador de realizar la prueba EDI Battelle. [Reynaldo García/ Líder Informativo]