Hace de la recolección de botes su trabajo cotidiano

NUEVO LAREDO, TAM.- Como si trabajara en alguna empresa, Mario Moreno Rocha de 65 años todos los días sale de su casa a la seis de la mañana empujando su carrito, con la intención de recolectar toda clase de botes de aluminio, con los que al vender obtiene algunos pesos para su sustento y el de su esposa.

El señor manifestó que tiene ya varios años recolectando botes, ya que por alguna enfermedad fue operado del estomago, situación que ya no le permitió desempeñar un trabajo rudo, o donde tenga que realizar movimiento bruscos.

“Ya tengo tiempo que me dedicado a juntar botes, es que estoy malo, me operaron varias veces del estomago, y pues apenas me puedo agachar, como me dio un dolorcito en el estomago, me operaron y nos cobraron una buena feria, y mis hijas fueron las que pagaron”, indicó.

El hombre mencionó que su labor inicia a las seis de la mañana para terminar y llegar a su casa entre cinco o seis de la tarde, ya son muchas las personas que lo conocer y también les ofrecen algún alimento, pues es un trabajo muy noble, en el cual no descansa ni un día.

Don Mario señaló que con lo que logra ganar de la venta de los botes compra algo de despensa, además de poder pagar los servicios, pero para ello tiene que recorrer varias cuadras a diario, por lo que ya tiene trazado el recorrido que realizará todos los días.

Precisó que la situación económica está muy difícil por lo que cada día sale de su casa con la esperanza de que le vaya bien, y que pueda recolectar una buena cantidad de botes, labor que puede ser un ejemplo para muchas personas que aún estando sanas, optan por pedir monedas en distintos cruceros de la ciudad.

“Ya tengo marcado mi recorrido aquí en la colonia Victoria no me salgo de este sector, ya la mayoría de las personas me conocen, le gente me habla y me dice tenga un panecito o un pollito, pero sí la gente me habla muy bien porque ya me conocen”, expresó.