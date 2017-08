Hace 50 años, Stan Lee escribió en contra del racismo y el fanatismo

CIUDAD DE MÉXICO.- Es bien conocida la tensión que se vive en estos momentos en Estados Unidos debido a una escalada en los actos derivados del racismo, xenofobia y demás formas discriminatorias; que vieron su punto más alto en los eventos de Charlottesville que costaron la vida de 3 personas y dejaron malheridas a otras 19.

A raíz de esto, muchas personalidades se han posicionado en contra de actitudes que atenten para con la libertad individual de cada persona, así como su forma de ser. Una de las voces que repudia todo este ambiente lleno de odio es Stan Lee, quien a través de su cuenta de Twitter compartió una columna que escribió para una de las publicaciones de Marvel. Aquí la tienen:

As true today as it was in 1968. Pax et Justitia – Stan pic.twitter.com/VbBtiZzUch

— stan lee (@TheRealStanLee) 15 de agosto de 2017