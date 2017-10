Hace 2 meses, Paddock reservó habitación en hotel frente al Lollapalooza: TMZ

Stephen Paddock llegó a hacer planes para ubicarse frente a una multitud de cientos de miles de jóvenes en Chicago. Allí estuvo presente Malia Obama, la hija del ex presidente estadounidense.

LAS VEGAS.- Stephen Paddock, quien asesinó a más de 50 personas e hirió a cientos más en un festival de música country, había reservado una habitación de un hotel a solo unos metros del parque en donde se realizó el último Lollapalooza, en Chicago, según reveló el portal TMZ.

El sistema muestra las reservas realizadas a nombre de Paddock en el lujoso hotel Blackstone, justo en las fechas en la que se realizaba el masivo festival.

El edificio, de 21 pisos, está ubicado en la Avenida Michigan, precisamente frente al Grant Park, por lo que la situación habría sido muy similar a la que vivió Paddock el último domingo, cuando disparó desde su suite a la multitud que disfrutaba de un festival de música country.

“Estamos al tanto de los reportes y hemos estado en contacto con las autoridades federales”, declaró un vocero de la policía de Chicago.

No obstante, las fuentes del hotel consultadas por TMZ indican que Paddock no hizo uso de su reserva. Por el momento, no trascendió si tenía planeado asistir solo o en compañía de su pareja, Marilou Danley.

En un primer trámite, había separado una habitación a partir del 1 de agosto, dos días antes del inicio del evento. Luego, pidió otra habitación para el jueves 3, y ambas tenían al domingo 6 como fecha de salida, el mismo día en que terminaba el festival. En ambos casos, pidió que sea un cuarto “con vista”. Es decir, tenía como prioridad estar del lado del parque.

La información trascendió luego de conocerse que Paddock también había reservado, unos días antes del ataque, una habitación en un condominio a pocos metros del lugar donde se realizaba en ese fin de semana el festival Life is Beautiful. Las autoridades todavía no confirmaron si el sujeto llegó a ocupar el lugar en tales fechas.