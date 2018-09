¿Habrá puente largo por el Día de la Independencia de México?

En esta fecha no habrá puente largo. [Agencias]

CIUDAD DE MÉXICO.- Como disposición oficial, el 16 de septiembre es un día feriado por ser el Día de la Independencia de México.

Sin embargo, este año la fecha cae en domingo por lo que, correspondiente a los puentes largo, muchas personas se preguntan si el lunes 17 de septiembre es de asueto.

Pero no, en esta fecha no habrá puente largo pues al igual que el 25 de diciembre, el 1ero de enero y 1ero de mayo, no se recorre el día de asueto al lunes siguiente.

La aplicación del puente largo sólo es para el 5 de febrero, el 21 de marzo y el 20 de noviembre.

Si trabajas en domingo, este es de asueto oficial por lo que según la Ley Federal del Trabajo deberá ser pagado al triple.

