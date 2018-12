Habrá película live action de Saint Seiya y este es su póster

Será una co-producción entre A Really Good Film Company y Toei Animation.

CIUDAD DE MÉXICO.-Si bien todo se tomó como meros rumores e incluso una broma, todo parece que la película live-action de Los Caballeros del Zodiaco va en serio; la productora británica,GFM Films presentó la ficha técnica de la obra y liberó el primer póster oficial, mismo que aquí te presentamos.

Por lo que podemos ver, llevara de nombre “Caballeros del Zodiaco: Saint Seiya”; asimismo, el caballero que se puede ver cuenta con una armadura diferente a las que conocemos de series y mangas, intuimos que puede ser Seiya; pero con una renovada armadura de Pegaso. De hecho, recuerda al diseño utilizado en la infame “Leyenda del Santuario”.

Por el momento no se tiene la fecha de estreno, actores que participarán o una posible sinopsis; no obstante, se sabe que será una co-producción de A Really Good Film Company y Toei Animation, y el director será Tomek Baginski.