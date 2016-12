Habrá un especial de Navidad de Sense8 en Netflix

CIUDAD DE MÉXICO.- Sense8, la serie que sigue a ocho diferentes personajes en diferentes partes del mundo, tendrá un capítulo especial de Navidad. Capheus, Kala, Lito, Nomi, Riley, Sun, Will y Wolfgang volverán a unirse física y mentalmente, como sucedió en la primera temporada… pero ahora con nieve y villancicos.

Para los que no estén tan familiarizados con la serie: se trata de este grupo de personas que no se conocen pero que por alguna razón están conectadas. Pueden entrar a la mente de los otros y sentir lo que sienten. Todos ellos son profundamente distintos y algunos hasta moralmente ambiguos, así que Sense8 es un interesante despliegue de sincretismo. No es extraño, porque las creadoras son dos mujeres transgénero: las hermanas Wachowski.

Dentro de la trama hay comentarios en asuntos de diversidad cultural y temas de género, así que explotan la diversidad de los personajes en un nivel que no sucede mucho en la televisión. Aquí lo importante es la empatía, estar conectados con otras personas que al parecer no tienen nada en común contigo… Aunque es más complicado de lo que suena.

La única persona dentro de la serie que parece saber qué onda es Jonas –Sayid, el que salía en Lost–, pero tampoco tiene todas las respuestas. En realidad, nadie las tiene; no es el tipo de programa que deja salir la trama y las explicaciones necesarias, hay que ser paciente. Este es el trailer del especial de Navidad, que en una de esas nos deja con más dudas:

El especial durará dos horas y se estrenará el próximo viernes 23 de diciembre. Además, la segunda temporada llega el cinco de mayo, con diez capítulos completamente nuevos. Happy fu**ing new year.

Fuente: Sopitas