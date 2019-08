¿Habrá cinta de ‘Malcom el de Enmedio’?

CIUDAD DE MÉXICO.- Malcolm el de Enmedio ¿tendrá película?

Al menos así lo dijo Frankie Muniz, quien, en una entrevista publicada por la cuenta de Youtube Malcolm France, da detalles de lo que podría ser la producción.

«Sería un largometraje. Entonces, no necesariamente una nueva temporada o episodios, quieren hacer una película», comentó el actor sin mencionar nunca el nombre de Malcolm.

«Sé que un guion está en preparación. No estoy seguro de qué puedo decir o no, pero sería una película. Entonces, no necesariamente una nueva temporada o episodios», se escucha decir al actor en el clip .

Malcolm el de Enmedio es una exitosa serie del año 2000 que narra la vida de un adolescente genio.

El tema se hizo trending topic en Twitter.