Habitantes de Infonavit reafirman su apoyo a Juanes

NUEVO LAREDO, TAM.- La colonia Infonavit es tan grande que son necesarias varias rondas para visitarla y así lo hace Juan de Dios Juanes Carrizales, candidato a la diputación federal por el primer distrito de Tamaulipas, hizo un segundo recorrido por la popular colonia que lo vio nacer y crecer.

“Estoy muy familiarizado con esta colonia, puede decirse que fui creciendo junto con ella, por eso tengo amigos, conocidos, en todos los puntos de este sector”, indicó.

El candidato del partido tricolor es uno de los habitantes de esta colonia, con casa en la Privada B5, por lo que conoce de manera vivencial las necesidades de las familias trabajadoras y los anhelos para alcanzar una mayor calidad de vida.

“La gente me recibe con mucha alegría, precisamente porque he convivido entre ellos, soy uno de ellos; pero también expresan mucha decepción, tristeza e incredulidad hacia los políticos, pues les hacen promesas, en muchas ocasiones que el mero sentido común indica que no cumplirán. Por eso yo exhorto al resto de los contendientes en esta justa electoral a conducirse con honestidad y respeto a la ciudadanía”, remarcó.

Y en este sentido indica que la gente le expresa su apoyo, porque de su parte está haciendo compromisos, con base en lo que los ciudadanos le expresan que necesitan y esperan que como representante popular gestione y propicie.

“No sólo me comprometido a impulsar soluciones a viejos problemas como la mejora urbana, la seguridad, la apertura de oportunidades educativas y laborales, el acceso a la salud y demás necesidades, sino que explico de qué manera es posible y cómo ellos como ciudadanos pueden participar en las soluciones”, dijo.

El candidato remarcó que está plenamente convencido de que un diputado federal no puede hacer las cosas solo, sino que requiere del respaldo de la ciudadanía y así lo está solicitando y ha encontrado una respuesta positiva.

“Sacar adelante al país no es una tarea de unos cuantos, todos como ciudadanos debemos involucrarnos y yo encuentro ahora, una sociedad más dispuesta a participar, eso es importantísimo, porque es necesario; no existe otra fórmula, la transformación, para mejor, del país tiene que provenir sobre todo de la gente”, dijo.