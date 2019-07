Ha muerto Tyler Skaggs, lanzador de Los Angeles Angels

E.U.- Los Angeles Angels, equipo de la Major League Baseball (MLB), anunciaron este lunes la muerte de su pitcher Tyler Skaggs, de 27 años de edad.

“Con gran pena informamos que Tyler Skaggs falleció el día de hoy en Texas. Tyler ha sido, y siempre será, una parte importante de la familia de los Ángeles. Nuestros pensamientos y oraciones están con toda su familia durante este tiempo devastador” detalló en un comunicado el equipo angelino.

Our deepest sympathies are with the family of Tyler Skaggs & the entire @Angels organization. pic.twitter.com/Xi1qNEmbRa

