Gwyneth Paltrow, Jennifer Connelly y Chris Evans en Spider-Man: Homecoming

CIUDAD DE MÉXICO.- A pocos días del estreno de Spider-Man: Homecoming, Sony Pictures ha lanzado su kit oficial de prensa donde podemos ver la lista de todo el cast del filme. Y para nuestra sorpresa, Gwyneth Paltrow estará en la película para interpretar a Pepper Potts.

No hay que olvidar que la última vez que vimos a la actriz interpretar a Potts fue en ese bodrio de Iron Man 3, pues tanto en Avengers: Age of Ultron como en Captain America: Civil War, vimos a Tony Stark con el corazón roto porque Potts lo había abandonado.

En la lista también sorprende la aparición de la despampanante Jennifer Connelly, que en la película interpretará a Karen/Suit Lady, personaje del que no sabemos bien a bien qué papel jugará en la trama de Spidey. No hay que olvidar que este no es la primera vez que Connelly tiene sus escarceos con el universo de Marvel, pues ya en el 2003 interpretó a Betty Ross en la versión voladora del Hulk de Ang Lee.

La lista de reparto también incluye a actores como Donald Glover, Michael Mando, Bokeem Woodbine, Logan Marshall Green y sí, prepárate, Chris Evans como el Capitán América. ¿Esto significa que tendremos escena pos-créditos relacionada con el Universo Marvel?

Y aunque recientemente Kevin Feige, productor de Marvel Studios, afirmó que las películas de Sony son independientes del universo cinematográfico de Marvel, la verdad es que las apariciones de Potts y el Capitán América nos dan mucho qué pensar.