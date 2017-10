Gurriel suspendido 5 partidos de 2018 por gesto racista

HOUSTON, TX.-El inicialista cubano Yuli Gurriel, de los Astros de Houston, fue suspendido el sábado por los primeros cinco partidos de la próxima temporada tras realizar un gesto racista sobre el abridor japonés Yu Darvish, de los Dodgers de Los Ángeles, durante el tercer juego de la Serie Mundial.

El comisionado del béisbol de Grandes Ligas, Rob Manfred, anunció la sanción el sábado, un día después que Gurriel se estiró los pliegues de los ojos luego de conectar un jonrón ante Darvish en la victoria por 5-3 que otorgó a Houston una ventaja de 2-1 en la serie.

“En nuestro deporte no hay cabida para ese comportamiento, ni para ningún comportamiento como el que atestiguamos anoche”, declaró Manfred. “No hay excusa ni explicación que haga aceptable este tipo de comportamiento”.

Gurriel también se refirió al lanzador como un “chinito”, una palabra común en Cuba y otros países latinoamericanos para referirse a los asiáticos en general, y que es considerada ofensiva. Darvish nació en Japón, de madre japonesa y padre iraní.

“Hice un gesto ofensivo que fue indefendible”, afirmó Gurriel en un comunicado emitido por los Astros.

“Sinceramente me disculpo con todos a los que ofendí con mis actos. Lo lamento profundamente. Quisiera ofrecer disculpas particularmente a Yu Darvish, un lanzador al que admito y respeto. También quisiera ofrecer disculpas a la organización de los Dodgers, a los Astros, a Grandes Ligas y a todos los aficionados al béisbol”.

El comisionado consideró que sería injusto castigar al resto de los Astros suspendiendo a Gurriel durante la Serie Mundial, aunque reconoció que algunas personas consideran que el cubano debería ser suspendido de inmediato. El toletero de 33 años ha sido uno de los mejores bateadores de Houston en estos playoffs.

“Quería que la carga de esta sanción cayera principalmente al responsable”, indicó el pelotero. “Me impresioné en mi conversación con Yu Darvish por su deseo de seguir adelante, y sentí que el pasar la suspensión para el inicio de la temporada ayudaría en ese sentido”.

Gurriel, que completa su segunda temporada en ligas mayores después de salir de Cuba, perderá 322.581 dólares de su salario de 12 millones del próximo año, cantidad que los Astros donarán a causas de beneficencia. El primera base deberá acudir a cursos de sensibilidad durante el periodo entre campañas.

Manfred decidió no imponer la sanción para la Serie Mundial, que se reanuda el sábado en Houston con el cuarto partido.

“Comprendo que la gente pueda tener diferentes puntos de vista. Pero creo que ese es el momento apropiado”, dijo Manfred.

El gerente general de los Astros, Jeff Luhnow, señaló que el equipo estaba “sorprendido y decepcionado” por el comportamiento de Gurriel y respaldó la decisión del comisionado.

“Yuli siempre ha mostrado una conducta respetuosa y se siente extremadamente arrepentido por sus actos”, subrayó Luhnow. “Adecuadamente, Yuli ha ofrecido disculpas por sus expresiones. No tenía la intención de ofender a nadie, pero ahora reconoce la percibida ofensa de sus actos”.

Bitch ass racist Gurriel mocking Darvish. The hell is wrong with people? pic.twitter.com/mznB0M9Rgh

— Sports Vids (@TheSportsVines) 28 de octubre de 2017