Guillermo del Toro y Gael García se suman a la fiesta de 15 años del Festival de Morelia

CIUDAD DE MÉXICO.- El Festival Internacional de Cine de Morelia ha elegido para su nueva edición la imagen de una quinceañera. Los organizadores del certamen han querido compararse en su XV edición a esa joven que se asoma a la vida adulta, festejada en una ceremonia de toques kitsch y que baila vals para presentarse ante la sociedad. El festival organizado por el gigante exhibidor, Cinépolis, convertirá la capital de Michoacán en la cita fílmica más importante del 20 al 29 de octubre.

El Festival servirá de marco para el estreno en México de Coco, la cinta de Pixar sobre el Día de muertos mexicano. Entre los invitados especiales que visitarán la ciudad está el actor Gael García Bernal, uno de los protagonistas de la cinta animada, además de los productores Darla Anderson y John Lasseter, el jefe de animación de Disney y fundador de Pixar.

El director Guillermo del Toro también asistirá a México a presentar The Shape of Water, su fábula ganadora del León de oro en la más reciente edición de Venecia. El cineasta originario de Guadalajara también fue invitado a la edición de 2015, pero no pudo asistir por problemas de salud. En esta ocasión podrá presumir una de sus cintas más celebradas por la crítica internacional.

A estos invitados internacionales se les suman Michel Hazanavicius, el director de la oscarizada El artista. El realizador francés presentará su irreverente retrato de Jean Luc Godard, en Le Redoutable. Laurent Cantet, ganador de la Palma de Oro en Cannes por Entre les murs, repetirá en Morelia, donde presentará L’atelier.

Sección de Largometraje mexicano

Natalia Beristáin, la directora que sorprendió con su ópera prima No quiero dormir sola, lidera las promesas nacionales que buscarán en la selección de competencia con su cinta Los adioses. La cinta protagonizada por Karina Gidi y Daniel Giménez Cacho será una de las más esperadas de la sección. El Ojo, el premio que se entrega en Morelia, también será disputado por otros seis largometrajes. Entre ellos están Ayer maravilla fui, de Gabriel Mariño, Casa Caracol, de Jean-Marc Rousseau; Cuadros en la oscuridad, de Paula Markovitch; The Drawer Boy, de Arturo Pérez Torres; Oso Polar, de Marcelo Tobar y Sinvivir, de Anaís Pareto. El jurado para esta edición estará presidido por el prestigioso cineasta húngaro Béla Tarr.

El Festival también exhibirá varios estrenos mexicanos. El crítico cinematográfico Hugo Lara mostrará su ópera prima, Cuando los hijos regresan. Otras cintas son El ángel del reloj, de Miguel Ángel Uriegas, Cindirelo, de Beto Gómez, El viaje de Keta, de Julio Bekhór y Fernando Sma y Helena, de Alejandro Sugich.

A lo largo de nueve días, también serán exhibidos algunos de los estrenos más esperados por los cinéfilos mexicanos. Entre ellos, las más recientes películas de Alexander Payne, Downsizing; Woody Allen, Wonder Wheel; Todd Haynes, Wonderstruck y George Clooney, Suburbicon. También aterrizarán en Michoacán lo nuevo de Michael Haneke, Happy End, y las ganadoras de los festivales internacionales más reputados: On body and soul, de Ildiko Enyedi, que triunfó en Berlín y la ganadora de Cannes, The Square, de Ruben Ostlund.

Fuente: El País