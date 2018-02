Guillermo del Toro se defiende de acusación de plagio

CIUDAD DE MÉXICO.- El cineasta mexicano Guillermo del Toro respondió a la demanda por plagio que emprendió contra él y FOX Searchlights el heredero del premio Pulitzer Paul Zindel, por supuestas similitudes entre la cinta “La forma del agua” (The Shape of Water) y la obra de teatro “Let Me Hear You Whisper”.

David Zindel presentó la demanda porque asegura que el argumento de la cinta nominada al Oscar es el mismo que de la obra de teatro escrita en 1969, acerca de una solitaria empleada de limpieza en un laboratorio científico, en donde se realizan experimentos animales con fines militares, que termina enamorándose de una criatura acuática. La obra “Let Me Hear You Whisper” también inspiró una cinta.

“Nunca he visto o leído la obra. Nunca había escuchado de esta obra antes de hacer ‘La forma del agua’ y ninguno de mis colaboradores mencionó la obra”, declaró Del Toro a “Deadline”. “Realmente no puedo soportar el momento de esta acusación. Es muy claro lo que está ocurriendo aquí. Para mí, de hecho es un alivio llevar algo de la arena de la opinión a la arena de los hechos y leyes”, añadió.

Del Toro explicó que existe una gran diferencia, pues en la obra de teatro la criatura es un delfín, mientras que en “La Forma del agua” se trata de muchas cosas y colores, y no sobre un animal, es acerca de un dios del río. “Estas ideas no son intercambiables o equivalentes, esto equivaldría a decir que E.T. sería la misma historia si sustituyes al alien por un hámster”.

Comentó además que su historia y capas son enteramente complejas, entretejidas con espías rusos, la Guerra Fría, la amistad femenina y el asunto de que un animal en cautiverio sea finalmente liberado es algo que se puede encontrar en diversas historias.