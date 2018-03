Guillermo del Toro anuncia su divorcio, ¿quién lo acompañó a los Óscar?

CIUDAD DE MÉXICO.-La noche de la edición 90 de los premios de La Academia fue una de las mejores para el director tapatío Guillermo del Toro. La atención principal la tuvo su trabajo en La forma del Agua al recibir los galardones en las categorías Mejor dirección, Mejor película, Mejor diseño de producción y Mejor banda sonora, sin embargo, otro aspecto de su vida levantó sospechas.

Aunque se esperaba que el cineasta llegara acompañado por su esposa Lorenza Newton, a su paso por la alfombra roja se le vio del brazo con Kim Morgan, quien actualmente participa como guionista en Nightmare Alley, la próxima película del mexicano, y a quien mencionó en sus agradecimientos al recibir la codiciada presea como Mejor Director.

Getty Images

Anuncia su divorcio

Tras la polémica que desató el domingo pasado, Del Toro anunció en entrevista con el periódico Reforma su divorcio de Lorenza tras más de dos décadas de matrimonio.

“Me separé en febrero (del 2017) y me divorcié en septiembre, pero poca gente sabía”.

Sobre Kim , Del Toro afirmó que sólo son amigos y detalló que no quiso revelar antes su separación para no generar revuelo: “Ella [Kim] está trabajando conmigo, llevamos una buena amistad. Por si aparece alguna noticia, aclaremos que yo me separé en febrero. Empecé a trabajar con ella a finales del verano (pasado)”.

El director de 53 años y Lorenza Newton tienen dos hijas en común.

Getty Images

¿Quién es Kim Morgan?

Morgan es una escritora que ha colaborado con The New BeverlySight and Sound, The Criterion Collection, Playboy, The Los Angeles Review of Book, entre otros. Sin embargo su relación con el galardonado mexicano puede deberse a que también ha trabajado como escritora en cintas como Seances y El cuarto prohibido.