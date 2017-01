“Guerra de papás 2” será estrenada en noviembre

La cinta cuenta la historia de dos figuras paternas: el “macho alfa” interpretado por Mark Wahlberg y un hombre sensible encarnado por Will Ferrell. [Agencias]

LOS ÁNGELES.- La productora y distribuidora de cine Paramount Pictures anunció que la película “Guerra de papás 2” será estrenada en noviembre de este año.

De acuerdo con el portal The Hollywood Reporter, Mel Gibson y John Lithgow están en la mira para formar parte de la secuela del filme, que cuenta la historia de dos figuras paternas: el “macho alfa” interpretado por Mark Wahlberg y un hombre sensible encarnado por Will Ferrell.

Ambos histriones protagonizaron la primera parte de la cinta en 2015, la cual recaudó más de 240 millones de dólares a nivel mundial, a pesar de haber llegado a los cines al mismo tiempo que “Star Wars: el despertar de la fuerza”.

La cinta se une a otras esperadas secuelas como “Thor: Ragnarok”, la tercera película del personaje de Marvel, y “Bad moms Christmas”, protagonizada por Mila Kunis, Kristen Bell y Kathryn Hahn, que serán estrenadas durante los primeros días de noviembre.

“Guerra de papás 2” comenzaría proyecciones a la par del thriller “Red sparrow”, del director Francis Lawrence, quien trabajó en varias cintas de “Los juegos del hambre” y la película animada de Sony “The Star”.

“Guerra de papás 2” llegará a la pantalla grande el 10 de noviembre en Estados Unidos, sin embargo no se ha publicado la fecha oficial para su presentación en México.